Двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу Ульяна Семенова госпитализирована
Известная латвийская баскетболистка Ульяна Семенова находится в больнице в тяжелом состоянии, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на главу Латвийского баскетбольного союза и экс-президента страны Раймондса Вейониса.
«Ульяна получила травму, и врачи сейчас ищут лучшее решение, чтобы ее вылечить. Состояние тяжелое. Они делают свою работу. Больше о случившемся у меня нет права говорить», — приводит слова Вейониса «РИА Новости».
Вейонис также сообщил, что баскетбольный союз следит за здоровьем баскетболистки и в случае необходимости предложит Семеновой помощь.
Семеновой 69 лет, она является двукратной олимпийской чемпионкой в составе сборной СССР: в 1976 и 1980-м годах. Также баскетболистка — трехкратная чемпионка мира (1971, 1975, 1983) и 10-кратная чемпионка Европы.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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