Двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу Ульяна Семенова госпитализирована

Известная латвийская баскетболистка Ульяна Семенова находится в больнице в тяжелом состоянии, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на главу Латвийского баскетбольного союза и экс-президента страны Раймондса Вейониса.

«Ульяна получила травму, и врачи сейчас ищут лучшее решение, чтобы ее вылечить. Состояние тяжелое. Они делают свою работу. Больше о случившемся у меня нет права говорить», — приводит слова Вейониса «РИА Новости».

Вейонис также сообщил, что баскетбольный союз следит за здоровьем баскетболистки и в случае необходимости предложит Семеновой помощь.

Семеновой 69 лет, она является двукратной олимпийской чемпионкой в составе сборной СССР: в 1976 и 1980-м годах. Также баскетболистка — трехкратная чемпионка мира (1971, 1975, 1983) и 10-кратная чемпионка Европы.