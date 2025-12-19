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19 декабря 2025, 15:00

Друзья Янниса Тиммы планируют сделать слэм-данк-контест в его память ежегодным

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта

Близкие и друзья баскетболиста Яниса Тиммы, трагически погибшего в Москве 17 декабря 2024 года, намерены увековечить память о нем через спорт. В планах — возрождение именного турнира и регулярное проведение слэм-данк-контеста, который впервые состоялся в день рождения баскетболиста 2 июля 2025 года.

«Летом мы устроили слэм-данк-контест в день рождения Яниса. Очень хотим сделать его ежегодным. Также пытаемся возобновить его именной турнир в Краславе... Скорее всего, у нас получится это сделать летом 2026-го», — поделился планами отец игрока Райтис в интервью «СЭ».

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Янис Тимма был известен своей зрелищной игрой и победами в конкурсах по броскам сверху, в том числе стал первым победителем данк-контеста в истории Единой лиги ВТБ в 2017 году. Его родной город Краслава уже был площадкой для турнира его имени. Теперь семья и друзья хотят восстановить эту традицию, чтобы почтить наследие талантливого баскетболиста.

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Янис Тимма
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