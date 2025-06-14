Дом Итудиса в Израиле подвергся ракетному обстрелу со стороны Ирана

Дом бывшего главного тренера ЦСКА Димитриса Итудиса пострадал в результате ракетного удара Ирана по Израилю, сообщает сербская газета Kurir.

По информации источника, одна из ракет прошла мимо израильской системы ПВО и попала в здание, где живет специалист. Итудиса в это время не было дома, он находился на родине в Греции.

54-летний тренер с 2024 года возглавляет «Хапоэль» из Тель-Авива. Ранее он работал в «Фенербахче», ЦСКА, «Банвите», ПАОКе и тренировал сборную Греции.