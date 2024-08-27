Баскетбол
Новости
Единая лига ВТБ Россия Евролига Еврокубок Чемпионат мира
Главная
Баскетбол

Прогнозы на спорт

Сегодня, 14:40

«ДоброFON» перечислил миллион рублей благотворительным фондам Перми

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
FONBET Кубок дружбы.
Фото РФБ

Баскетбольный турнир FONBET Кубок Дружбы, в котором принимали участие команды Колумбии, Венесуэлы, БК «Парма» и сборная России, завершился в Перми. Все дни соревнований сопровождались благотворительными активностями от программы «ДоброFON» в поддержку фонда «Берегиня», помогающего семьям с тяжелыми диагнозами у детей.

Значительную часть средств помог собрать аукцион футболок команд — участников турнира с автографами игроков. По итогам благотворительной акции «ДоброFON» направил в фонд «Берегиня» 500 000 рублей.

Также в рамках турнира прошел Матч друзей, где известные баскетболисты объединились для поддержки детей-сирот. В игре приняли участие президент РФБ Андрей Кириленко, Виталий Фридзон, Сергей Моня, президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко, президент баскетбольной федерации Венесуэлы Хэнсони Коелло и многие другие. Матч между командами «Урал» и «Грейт» завершился дружеской ничьей 98:98.

Участники матча вместе с благотворительной программой «ДоброFON» пожертвовали 500 000 рублей общественной организации «Солнечный круг», которая помогает детям-сиротам находить семьи и наставников в регионе.

Бонус до 15 000 рублей без депозита в FONBET! Испытай удачу и включайся в игру

18+ Реклама. Рекламодатель: ООО «ФОНКОР» (ИНН: 7726752148).

Баскетбол
0
Читайте также
Мама фигуристки Горобченко прокомментировала дисквалификацию девушки за допинг
Президент КХЛ Морозов заявил, что контракты СКА соответствуют регламенту
Арест Павла Дурова стал новым витком гибридной войны. И вот почему
Соболева готовы купить за границей, Глебов поговорил с Карпиным о переходе в «Спартак». Трансферные слухи РПЛ за 27 августа
ВС РФ нанесли групповой удар «Кинжалами» по военным объектам Украины
Актриса Светлана Дружинина госпитализирована в Москве
Популярное видео
Алексей Морозов: контракты СКА — настоящие
СКА обыграл «Ак Барс» на предсезонном турнире
РПЛ: видео голов 6-го тура 25 августа
РПЛ: видео голов 6-го тура 24 августа
Тимур Билялов предпочел остаться в «Ак Барсе»
РПЛ: видео голов 6-го тура 23 августа
Как прошла презентация Евгения Кузнецова
«Трактор» уверенно переиграл «Авангард»
Аскаров попросил обмен из «Нэшвилла»
РПЛ: видео голов 5-го тура 19 августа
Григорий Панин: турнир в Уфе / изменения в «Салавате» / предсезонка
Василий Подколзин обменян из «Ванкувера» в «Эдмонтон»
РПЛ: видео голов 5-го тура 18 августа
Разин: турнир в Уфе, новички «Металлурга»
«Авангард» пригласил Макеева, Разин — о новом контракте
РПЛ: видео голов 5-го тура 17 августа
«Адмирал» выгнал американского форварда
«Салават Юлаев» начал с поражения / Интервью Богдана Киселевича
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
Наиль Якупов — о переходе в «Куньлунь»
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кириленко выступил против введения четырехочковых бросков в баскетболе
Новости
RSS RSS
Все новости