ДоброFON перечислил 700 тысяч рублей на благотворительность по итогу Кубка Дружбы

Символический чек директору благотворительного фонда «Игра» Марии Климашкиной передал генеральный директор FONBET Сергей Анохин на церемонии закрытия турнира.



Букмекерская компания FONBET не первый год работает со сборной России по баскетболу и поддерживает ее выступления на международных матчах. В течение трех игровых дней в турнире работали зоны FONBET и ДоброFON, где каждый имел возможность принять участие в благотворительных активностях. Все желающие за 50 рублей могли сделать «Бросок на Добро», а ДоброFON за каждое попадание добавлял от себя 500 рублей. Всего удалось собрать более 200 000 рублей.

Кубок Дружбы.

В перерывах матчей известные баскетболисты пытались забросить «ДоброМяч» в корзину с центра площадки. Проект «ДоброМяч» представляет собой разработку специального баскетбольного мяча, который несет добро. За счет данного проекта от благотворительной программы ДоброFON и JOGEL множество спортивных школ получат качественный спортивный инвентарь, а нуждающиеся — надежду!



FONBET Кубок Дружбы проходил в московском «Баскет Холле» с 22 по 24 ноября. За главный приз соревнований боролись национальные команды России, Туниса и Ливии. Сборная России уверенно обыграла гостей из Африки и стала победителем турнира.