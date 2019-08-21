Дмитрий Хвостов: «Хочу пожелать Блатту не сдаваться и оставаться таким же позитивным»

Разыгрывающий защитник «Зенита»? Дмитрий Хвостов поддержал главного тренера «Олимпиакоса» Дэвида Блатта, у которого был диагностирован первично-прогрессирующий рассеянный склероз.

— Хочу пожелать Дэвиду не сдаваться и оставаться таким же позитивным, каким мы все его знаем, — отметил в разговоре с «Известиями» разыгрывающий «Зенита» Дмитрий Хвостов. — Его семье же хочется выразить слова поддержки. Надеюсь, что им вместе удастся справиться с этой болезнью. Я лично благодарен Дэвиду Блатту за многие вещи, которые он для меня сделал. Во-первых, он вызвал меня в сборную в 2007 году, когда я не был готов к такому уровню, но получил бесценный опыт, поработав бок о бок с заслуженными ветеранами. Во-вторых, в 2010 году Блатт взял меня на чемпионат мира — это был большой аванс. В-третьих, он всегда был честен со мной, даже в тяжелые периоды, например, когда я почти не играл за «Динамо». Или когда взял на Игры-2012, предупредив, что я не буду получать много игрового времени.

Дэвид Блатт объявил о том, что страдает от рассеянного склероза