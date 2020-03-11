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ЦСКА закрыл прессе доступ в раздевалку команды и микст-зону в связи с коронавирусом

13:29
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ЦСКА закрыл прессе доступ в раздевалку команды и микст-зону из-за требований Евролиги в связи с эпидемией коронавируса.

— Вниманию журналистов! В связи с необходимостью защиты игроков от коронавируса и согласно директиве Евролиги, доступ прессы в раздевалку команды и микст-зону будет закрыт до дальнейших распоряжений во всех матчах, — говорится в заявлении клуба.

Ранее сообщалось, что ближайший домашний матч армейцев в Евролиге против немецкой «Альбы», который состоится в четверг, 12 марта, пройдет при поддержке зрителей.

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