ЦСКА в гостях обыграл «Автодор» в матче Единой лиги ВТБ
19:57
ЦСКА на выезде обыграл «Автодор» (98:82) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Автодора» Нэйт Мэйсон. Он набрал 31 очко. У ЦСКА по 15 очков набрали Иван Ухов и Йоханнес Фойгтманн.
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпиона
«Автодор» (Саратов) — ЦСКА (Москва) — 82:98 (20:27, 17:32, 21:15, 24:24)
18 января. Саратов. «ДС Кристалл».
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю