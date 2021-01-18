ЦСКА в гостях обыграл «Автодор» в матче Единой лиги ВТБ

ЦСКА на выезде обыграл «Автодор» (98:82) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Автодора» Нэйт Мэйсон. Он набрал 31 очко. У ЦСКА по 15 очков набрали Иван Ухов и Йоханнес Фойгтманн.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпиона

«Автодор» (Саратов) — ЦСКА (Москва) — 82:98 (20:27, 17:32, 21:15, 24:24)

18 января. Саратов. «ДС Кристалл».