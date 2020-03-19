Чемпионат Японии во второй раз остановлен из-за коронавируса

Чемпионат Японии приостановлен до конца марта, сообщает Japan Times. Турнир возобновился на прошлой неделе и игры проводились без зрителей, но было принято решение вновь сделать паузу в сезоне.

Напомним, японская лига первый раз была приостановлена 17 февраля из-за вспышки коронавируса.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 214 894 человек. Умерших — 8 732, выздоровевших — 83 313. В России на данный момент 147 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Испания, Германия.

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса. Полный список

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