Чемпионат Украины по баскетболу досрочно завершен из-за коронавируса

Федерация баскетбола Украины приняла решение досрочно завершить сезон в чемпионате страны. Об этом сообщает пресс-служба организации. Причиной стала ситуация с коронавирусом и распоряжение правительства Украины об ограничении массовых мероприятий.

Таким образом, матчи в мужском и женском чемпионатах во всех дивизионах отменены. При этом финал четырех Кубка Украины среди мужчин перенесен на сентябрь 2020 года. Более точная дата будет определена позднее.

Ранее был приостановлен регулярный чемпионат НБА, Евролиги, все турниры под эгидой ФИБА. По информации «СЭ», такое же решение примет и Единая лига ВТБ.