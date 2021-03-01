Центровой сборной России Артем Забелин продолжит карьеру в клубе Суперлиги-1

По информации «СЭ», чемпион Евролиги в составе ЦСКА, центровой сборной России Артем Забелин подписал контракт с БК «Темп-СУМЗ-УГМК» (Ревда). 33-летний баскетболист успешно прошел медосмотр и может дебютировать за новую команду уже в завтрашнем матче с «Самарой». Отметим, что клубы из Самары и Ревды идут на первом и втором месте в чемпионате.

Забелин имел несколько предложений от клубов Единой лиги ВТБ, но предпочел перезапустить карьеру в Суперлиге-1. Центровой оставался вне игры целый год. В марте 2020-го в Риме Артему была сделана реконструкция передней крестообразной связки левого коленного сустава. В прошлом сезоне баскетболист успел провести 15 матчей за «Парму» в Единой лиге ВТБ, в среднем набирая 10,4 очка и 3,7 подбора.

Артем Забелин — воспитанник саратовского баскетбола. Он считался одним из самых перспективных игроков своего поколения и даже дважды — правда, безуспешно — выставлял свою кандидатуру на драфт NBA (2009, 2010). В 2007 году игрок подписал пятилетний контракт с ЦСКА. В составе армейцев Забелин стал чемпионом Евролиги, трехкратным чемпионом России, обладателем Кубка России и чемпионом Единой лиги ВТБ. Однако проявить себя в полной мере в составе московского клуба ему помешала тяжелая травма колена. После ухода из ЦСКА игрока продолжали преследовать травмы и многие уже списали его со счетов, но возвращение в «Автодор» в сезоне-2015/16 помогло Артему перезапустить свою карьеру. В течение трех лет он показывал себя полезным и надежным игроком ротации, а в сезоне-2018/19 стал настоящим лидером клуба и регулярно получал приглашения в сборную.

(Тимур Ганеев)