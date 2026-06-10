Бывший тренер «Жальгириса» и сборной СССР Гарастас умер на 95-м году жизни

Бывший главный тренер «Жальгириса» и сборной СССР Владас Гарастас скончался на 95-м году жизни, сообщает пресс-служба клуба.

«От имени всей организации мы выражаем глубочайшие соболезнования семье, друзьям и близким тренера», — говорится в сообщении клуба.

Гарастас возглавлял «Жальгирис» с 1979 по 1989 год и трижды приводил команду к победе в чемпионате СССР. В 1986 году клуб под его руководством выиграл Межконтинентальный кубок, а также вышел в финал Кубка чемпионов FIBA.

С 1989 по 1991 год Гарастас был главным тренером сборной СССР, с 1992 по 1997 год возглавлял сборную Литвы. В 1991-2011 годах он руководил Литовской федерацией баскетбола.

Во главе сборной Литвы специалист дважды становился бронзовым призером Олимпийских игр и один раз — серебряным призером чемпионата Европы.

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