Бывший тренер петербургского «Спартака» Здовц возглавил «Канту»

Словенский специалист Юре Здовц назначен главным тренером итальянского «Канту», сообщает пресс-служба клуба. Он сменил Франка Витуччи, отправленного в отставку 24 ноября.

59-летний Здовц с 2011 по 2013 год возглавлял петербургский «Спартак», с которым дошел до «Финала четырех» Еврокубка. В 2022-м он выиграл Кубок Литвы с «Жальгирисом». Последним клубом специалиста был греческий ПАОК, где он работал до марта 2026 года.

Здовц — чемпион мира 1990 года и серебряный призер Олимпиады-1988 в составе сборной Югославии. В качестве тренера сборной Словении он дошел до полуфинала Евробаскета-2009.

Следующий матч чемпионата Италии «Канту» проведет 6 декабря против «Варезе».