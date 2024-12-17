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Экс-агент Тиммы пожелал терпения близким баскетболиста: «Понятно, какая волна сейчас обрушится на них»

Экс-агент Тиммы пожелал терпения близким баскетболиста
Микеле Антонов
Корреспондент
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Бывший агент латвийского баскетболиста Яниса Тиммы в России Станислав Рыжов в разговоре с «СЭ» отреагировал на смерть спортсмена.

«Помню его с молодости. Начали сотрудничать с 21-22 лет. Я запомнил его жизнерадостным, позитивным и на пике карьеры! Терпения всем близким, потому что, понятно, какая волна сейчас обрушится на них. Прежде всего желаю им сил с этим справиться», — сказал Рыжов «СЭ».

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О смерти латвийца стало известно в ночь на 17 декабря. По информации «Известий», Тимма покончил с собой в Москве.

В России 32-летний спортсмен выступал за петербургский «Зенит», «Химки» и УНИКС с 2015 по 2021 год.

Баскетбол
Янис Тимма
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