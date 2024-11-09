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33 очка Тейтума помогли «Бостону» переиграть «Бруклин» в овертайме

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«Бостон» на своем паркете одержал победу над «Бруклином» в овертайме матча регулярного чемпионата НБА — 108:104 ОТ.

Самым результативным игроком встречи стал легкий форвард «Бостона» Джейсон Тейтум, набравший 33 очка. Атакующий защитник «Бруклина» Кэмерон Томас набрал 31 очко.

«Бостон» одержал 7-ю победу и занимает 2-е место в турнирной таблице Восточной конференции, «Бруклин» с 4-мя поражениями располагается на 3-й строчке.

НБА

Регулярный чемпионат

«Бостон» — «Бруклин» — 108:104 (24:28, 25:23, 27:27, 18:16, 14:10).

БОС: Тейтум (33), Притчард (20), Холидей (17), Уайт (14), Хорфорд (13).
БРУ: Томас (31), Шредер (20), Джонсон (18).

Баскетбол
НБА
БК Бостон Селтикс
БК Бруклин Нетс
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