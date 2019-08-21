Блатт не прервет карьеру из-за болезни

Главный тренер «Олимпиакоса», бывший тренер сборной России Дэвид Блатт не собирает прерывать карьеру из-за того, что у него диагностировали первично-прогрессирующий рассеянный склероз.

— От этой болезни нет лекарства, но она не смертельна, — приводит пресс-служба клуба слова Блатта. — Многие сталкиваются с еще большими трудностями, мы все должны сражаться в своих битвах. Мне повезло получить помощь от любящих людей. Они поддерживают меня, помогают или хотя бы просто понимают, что, несмотря на некоторые изменения в моем внешнем виде и моих действиях, я остался все тем же человеком.

60-летний Дэвид Блатт выиграл Евробаскет-2007 со сборной России, привел «Маккаби» к победе в Евролиге в 2014 году.

Дэвид Блатт объявил о том, что страдает от рассеянного склероза