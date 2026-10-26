«Реал» установил рекорд чемпионата Испании — 24 точных трехочковых броска за матч

Баскетбольный «Реал» установил рекорд чемпионата Испании по количеству точных трехочковых бросков за один матч. В выездной встрече с «Льейдой» 25 октября мадридский клуб 24 раза поразил кольцо из-за дуги и победил со счетом 122:86.

Решающим для нового достижения стал заключительный отрезок встречи. За последние три минуты гости реализовали шесть дальних бросков, а 24-й трехочковый на последних секундах выполнил Тео Маледон. Результативность мадридцев из-за дуги составила 53 процента.

Французский защитник Маледон завершил матч с 27 очками, реализовав семь трехочковых из восьми. Его соотечественник Тимоте Луваву-Кабарро набрал 31 очко и также семь раз попал из-за дуги — из девяти попыток.

Предыдущий лучший показатель в истории испанского чемпионата составлял 23 точных трехочковых. Сам «Реал» неделю назад реализовал 20 дальних бросков во встрече с «Бильбао». Победа над «Льейдой» стала для мадридцев пятой в пяти турах национального чемпионата и восьмой подряд с учетом всех турниров.