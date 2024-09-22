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Баскетбольный «Панатинаикос» провел матч на античном олимпийском стадионе в Афинах

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Олимпийский стадион в Афинах, на котором провел матч баскетбольный «Панатинаикос».
Фото БК «Панатинаикос»

Баскетбольные «Панатинаикос» и «Партизан» провели матч на античном олимпийском стадионе в Афинах в рамках предсезонного турнира памяти Павлоса Яннакопулоса.

Для проведения мини-турнира, в котором помимо «Партизана» и «Панатинаикоса» принимают участие «Маккаби» и «Эфес», организаторы установили на античном стадионе современную площадку.

Баскетбольная площадка на олимпийском стадионе в Афинах.
Фото БК «Панатинаикос»

Сам стадион был воздвигнут в 329 году до нашей эры и является единственным в мире сооружением, которое построено полностью из белого пентелийского мрамора. Именно на нем в 1896 году была проведена летняя Олимпиада.

Фото БК «Панатинаикос»

Арена вмещает 80 тысяч болельщиков. Встречу между «Панатинаикосом» и «Партизаном» посетили 35 тысяч зрителей. Игра завершилась победой гостей из Сербии со счетом 75:64.

Баскетбол
БК Панатинаикос
БК Партизан
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