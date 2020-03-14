Баскетбольная серия А может досрочно закончить регулярный чемпионат, чтобы завершить сезон

Организаторы чемпионата Италии по баскетболу обсуждают варианты завершения сезона. Ранее турнир был прерван из-за пандемии коронавируса.

По данным Giornale di Brescia, предлагается досрочно завершить регулярный чемпионат и начать плей-офф с участием восьми из них.

Также предлагается определить клубы, вылетающие из серии А через матчи на вылет с участием четырех команд. Всего в серии А 17 клубов, вылететь должны два последних.

Ранее из-за коронавируса также был прерван футбольный чемпионат Италии.

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса? Полный список