Баскетбольная «Црвена Звезда» планирует продать 12 тысяч абонементов на сезон

Генеральный менеджер «Црвены Звезды» Неманя Василевич рассчитывает на аншлаги на каждом матче своей команды.

«На данный момент у нас реализовано около 10 тысяч абонементов, но продажи продолжаются, — отметил «СЭ» Василевич. — В итоге мы рассчитываем примерно на 12 тысяч абонементов. И это действительно очень хорошо для нашего бюджета, и мы надеемся, что арена будет заполнена на каждой игре».

Домашняя арена белградского клуба рассчитана на 20 тысяч зрителей.