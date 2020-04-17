Баскетболисты «Баварии» отказались от 30 процентов зарплаты

Баскетболисты «Баварии» согласились отказаться от 30 процентов зарплаты в связи с отменой турниров из-за пандемии коронавируса.

Игроки отказались от 30% зарплат на срок с апреля по июнь включительно.

— Мы хотели бы поблагодарить команду, которая внесла ценный вклад, отказавшись от 30 процентов своей зарплаты, — приводит слова генерального директора Марко Пешича официальный сайт клуба. — Это дает нам возможность компенсировать любую потерю заработной платы нашим сотрудникам с помощью схемы временного увольнения. Мы также хотели бы поблагодарить наших сотрудников, включая правление, которые продемонстрировали коллективную солидарность и понимание ситуации с самого начала. Мы надеемся, что наши болельщики и спонсоры поддержат этот подход.