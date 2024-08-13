Баскетбол
Новости
Единая лига ВТБ Россия Евролига Еврокубок Чемпионат мира
Главная
Баскетбол

Сегодня, 12:17

Баскетболистки курского «Динамо» будут готовиться к новому сезону за пределами региона

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Пресс-атташе курского «Динамо» Степан Данекин рассказал, что баскетболистки команды начнут готовиться к новому сезону вне региона.

Ранее в Курской, Белгородской и Брянской областях были отменены все массовые мероприятия для обеспечения безопасности граждан.

«Наша основная команда «Динамо», которая играет в премьер-лиге, на этой неделе только выходит из отпуска. Игроки сначала пройдут медицинский осмотр за пределами Курска, по всей видимости, в Москве или Московской области. Все три наши команды, которые входят в структуру клуба, будут готовиться к сезону за пределами областного центра. Например, в Подмосковье сейчас находится наша молодежная команда «Динамо-Фарм», — приводит слова Данекина РИА «Новости Спорт».

Новый сезон чемпионата России начнется в октябре. Перед началом минувшего розыгрыша курское «Динамо» проводило подготовку в Подмосковье.

Источник: РИА Новости Спорт
Читайте также
Биография Коннора Макдэвида: жизнь и карьера капитана «Эдмонтона»
Не стало почетного президента ФФККР Валентина Писеева
Осужденную за теракт Дарью Трепову экстренно госпитализировали в Мордовии
Станкович был в ярости от судейства и «включил Абаскаля»
Сенатор Кастюкевич сообщил об обязательной эвакуации в ряде районов Херсона
Рогов сообщил о вывозе Киевом заводов из Запорожья в западную часть Украины
Популярное видео
Зачем «Ак Барс» расстался с Шипачевым и Войновым
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
Ткачев обещает вернуться на лед как можно скорее
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
Ковальчук рассказал о своем будущем
Шестеркин: сезон в «Рейнджерс», Россия и ребенок, Сорокин
Кузнецов вернулся, СКА и потолок зарплат, трансферы КХЛ
«Амур» пока без легионеров, «Трактор» подписал Кэмпфера
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
Новый «Куньлунь», «Динамо» продало Коновалова
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
Кузнецов: переход в СКА / переезд в Питер / проблемы со здоровьем
Барабанов вернулся в Россию, Гусев остался в «Динамо»
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
Евгений Кузнецов подписал контракт со СКА
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
Лучший молодой вратарь покидает КХЛ
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Войнов перешел из «Ак Барса» в «Торпедо»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кириленко: «Россия — спортивная держава. Но мы перебарщиваем со своей значимостью»
Новости
RSS RSS
Все новости