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Баскетболистка за неделю на Onlyfans заработала больше, чем за карьеру в НБА

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Лиз Кэмбидж.
Фото Global Look Press

Бывшая баскетболистка женской НБА Лиз Кэмбидж за неделю на сайте OnlyFans заработала больше, чем за спортивную карьеру, сообщает Daily Mail.

По информации источника, максимальный доход спортсменки в НБА составлял около 220 тысяч долларов в год. При этом на платформе для взаимодействия с платными подписчиками Кэмбидж получает более 1,5 миллиона долларов в год.

33-летняя Кэмбидж четырежды принимала участие в Матче всех звезд женской НБА. Кроме того, австралийка становилась бронзовым призером Олимпиады в Лондоне.

С 2024 года Кэмбидж играет в китайском «Сычуань Юанда».

Баскетбол
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