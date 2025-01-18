Баскетбол
Новости
Единая лига ВТБ Россия Евролига Еврокубок Чемпионат мира
Главная
Баскетбол

Сегодня, 15:30

Mash: погибшего баскетболиста Тимму подозревают в участии в договорных матчах

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Янис Тимма.
Фото Global Look Press

Самоубийство баскетболиста Яниса Тиммы может быть связано с участием в договорных матчах, утверждает Telegram-канал Mash. По данным источника, незадолго до смерти спортсмен начал сотрудничать с игроками букмекерских контор из Азербайджана, но позднее они что-то не поделили.

Янис Тимма. «Самоубийство Тиммы могло быть подстроено». Новая порция хейта о гибели баскетболиста

Ранее стало известно, что предварительные выводы судебно-медицинской экспертизы в Латвии допустили, что самоубийство бывшего мужа певицы Анны Седоковой могло быть подстроено. Тело Тиммы нашли в центре Москвы 17 декабря.

Источник: Mash
Янис Тимма
Читайте также
Ушел из жизни обладатель «Золотого мяча» Денис Лоу
В Санкт-Петербурге машина рухнула в Обводный канал после ДТП
Где в Москве искупаться в проруби на Крещение в 2025 году
СМИ узнали о завершении судмедэкспертизы после смерти пресс-секретаря SHAMAN
Над Дзюбой снова сгустились тучи, «Локомотив» нанял экспертов, они выдали заключение на 50 листов. За какие слова хотят наказать футболиста
В Волгодонске задержали тренера по подозрению в совращении девочек
Популярное видео
СКА снова проигрывает. Что будет дальше?
«Юта» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Авангард» снова топ. СКА расторг Деанджело. Ларионов мимо плей-офф?
Серия поражений СКА и удивительный успех «Куньлуня»
«Филадельфия» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Деанджело убрали в запас в матче с «Динамо»
«Вегас» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Отец Тиммы: «Прах сына до сих пор не захоронен. Не можем оформить свидетельство о смерти»

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости