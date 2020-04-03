Арена «Партизана» и «Црвены Звезды» стала временным госпиталем из-за коронавируса

Арена «Партизана» и «Црвены Звезды» на время пандемии коронавируса стала временным госпиталем, сообщает сербский журналист Алекс Крстанович.

На паркете стадионе «Хала Пионир», вмещающем 8 150 зрителей, уже установили больничные койки.

На данный момент в Сербии зафиксирован 1 171 заболевший, 31 человек умер, 42 выздоровело.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 1 016 330 людей. Умерших — 53 238, выздоровевших — 213 132. В России на данный момент 4 149 случаев заражения, 34 человека умерли, выздоровело — 281.