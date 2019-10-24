Антон Понкрашов: «В России есть проблемы: нищета, кто-то болеет, но спортсмены в этом не виноваты»

Игрок «Зенита» Антон Понкрашов выразил свое мнение по поводу подарков для спортсменов за успехи на международной арене. В составе сборной России Понкрашов завоевал бронзу Олимпиады-2012, вся команда получила в подарок автомобили Audi A6.

— Когда турки заняли второе место на ЧМ-2010, игрокам дали по миллиону долларов, — цитирует «Спорт день за днем» Понкрашова. — Есть много примеров, когда люди просто отбирались на чемпионаты Европы, а им дарили дома и квартиры. Почему-то думают, что такое происходит только в России. Мы выиграли третье место, а нам подарили по машине. Что это такое?! Тебе же не просто так дарят машину, а за то, что ты помог России завоевать какую-то медаль на каких-то соревнованиях.

Государство выделяет спортсменов, которые чего-то добились для страны. Безусловно, в России есть проблемы: нищета, кто-то болеет. Спортсмены в этом не виноваты. Многие из них занимаются благотворительностью. Мне кажется, что надо судить по этим поступкам, а не по тому: взял кто-то ключи от машины или нет.