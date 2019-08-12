Андрей Воронцевич: "Начинаем лучше чувствовать друг друга"

Форвард сборной России Андрей Воронцевич оценил ход подготовки команды к чемпионату мира. Россияне выиграли товарищеский турнир в Италии, обыграв Венесуэлу, Италию и Сенегал.

– Идет хорошая подготовка к чемпионату мира, мы прибавляем от игры к игре, начинаем лучше чувствовать друг друга, – цитируют Воронцевича "Известия". – Все три матча были физически сложные, вязкие, временами грязные. Но мы выстояли, бились друг за друга. Понятно, что еще совершаем много ошибок. На данном этапе – это нормально. Ведь помимо набора физической формы мы много работаем над тактикой.

Некоторые ребята получили микротравмы (Александр Платунов, Сергей Карасев). Дай бог, чтобы они поскорее оправились от них.

Чемпионат мира пройдет в Китае с 31 августа по 15 сентября. Национальная команда России сыграет в одной группе с Аргентиной, Нигерией и Кореей.