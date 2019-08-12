13:23 | Баскетбол

Андрей Ватутин: "Тренерам остается выбрать игрока, который будет заявлен только на чемпионат"

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Президент ЦСКА Андрей Ватутин заявил, что клуб больше не планирует приглашать новичков в это межсезонье.

Комплектование завершено, тренерам до начала сезона остается выбрать игрока, который будет заявлен только на чемпионат ВТБ, – цитирует Ватутина ТАСС. – Селекция это всегда сочетание желаемого и возможного, в целом мы довольны итогами этого непростого лета. Оценки приходу шестерых новичков даст сезон, самое главное сейчас – всем, прежде всего нам самим, понять, что команды, выигравшей Евролигу, больше нет, по разным причинам ушли ключевые исполнители, предстоит с нуля строить совершенно новый коллектив. Как в ментальном, так и игровом плане, просто не будет, но и никогда не было легко.

Сегодня московский клуб объявил о подписании контракта с лучшим снайпером Евролиги сезона-2018/19 Майком ДжеймсомРанее ЦСКА заключил соглашения с Роном Бэйкером, Дэрраном Хиллиардом, Костой Куфусом, Йоханнесом Фогтманом и Янисом Стрелниексом.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/6755198

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