Андрей Кириленко: «В баскетболе не обеспокоены ситуацией с ВАДА»

Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко прокомментировал рекомендацию комитета соответствия ВАДА отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года.

— Баскетбол традиционно не участвует ни в каких допинг-скандалах, потому что в баскетболе это не особо помогает — лучше бросать мяч не станешь, — цитирует Кириленко РИА «Новости». — Так что мы не обеспокоены этой ситуацией, нет толку просто переживать в данный момент, когда нет никаких решений. Мы ничего не можем сделать, мяч не в наших руках сейчас. С ФИБА мы эту ситуацию не обсуждали, потому что опять же в этом нет смысла, пока ВАДА и МОК не утвердят те или иные решения. Это касается и сборных России, и заявки на проведение женского Кубка мира-2022. Сейчас мы ждем решений.