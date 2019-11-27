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Андрей Кириленко: «В баскетболе не обеспокоены ситуацией с ВАДА»

27 ноября 2019, 17:35
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Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко прокомментировал рекомендацию комитета соответствия ВАДА отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года.

— Баскетбол традиционно не участвует ни в каких допинг-скандалах, потому что в баскетболе это не особо помогает — лучше бросать мяч не станешь, — цитирует Кириленко РИА «Новости». — Так что мы не обеспокоены этой ситуацией, нет толку просто переживать в данный момент, когда нет никаких решений. Мы ничего не можем сделать, мяч не в наших руках сейчас. С ФИБА мы эту ситуацию не обсуждали, потому что опять же в этом нет смысла, пока ВАДА и МОК не утвердят те или иные решения. Это касается и сборных России, и заявки на проведение женского Кубка мира-2022. Сейчас мы ждем решений.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/20191127/1561677459.html

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