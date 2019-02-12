Андрей Кириленко: "Ситуация в отношениях между FIBA и Евролигой патовая"

Президент РФБ Андрей Кириленко считает патовой ситуацию в отношениях между Евролигой и Международной федерацией баскетбола.

– Ситуация патовая, я не вижу, что кто-то в ближайшее время найдет выход, – сказал Кириленко ТАСС. – Лично я готов участвовать в переговорах между сторонами, если это будет необходимо. У меня ни к кому нет каких-то неприятных или негативных отношений. Хотя я читаю в СМИ, что якобы воюю с президентом Евролиги, но это не так.

​Конечно, и мы, и все устали от происходящего. Сборная недополучает игроков из-за отсутствия пауз на "окна" в Евролиге. Но пока не будет договора FIBA и Евролиги, документа, регламентирующего отношения, ничего хорошего не будет.

Суть конфликта состоит в том, что FIBA предъявляет претензии к Евролиге из-за того, что в ее нет "окон" для матчей сборных. Евролига же указывает на то, что никто не мешает игрокам национальных команд участвовать в международных встречах.