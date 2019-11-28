Андрей Кириленко: «Повальных санкций для россиян не будет»

Президент РФБ Андрей Кириленко перед началом Олимпийского собрания выразил мнение, что российские спортсмены выступят на Играх-2020 в Токио. Ранее комитет по соответствию ВАДА рекомендовал ряд санкций для российского спорта в связи с подлогом базы данных Московской антидопинговой лаборатории. Одна из них — четырехлетнее отстранение от международных турниров российских спортсменов, которое не будет распространяться на тех, кто докажет непричастность к допинговой системе.

— За ситуацией вокруг РУСАДА и допинговым скандалом мы следим , конечно, потому что две наши команды по 3х3 уже отобрались на Олимпиаду в Токио, стартует отбор у мужчин, — сказал Кириленко. — Но очень трудно что-то комментировать, не зная подробностей. Мы все гадаем на кофейной гуще. Та информация, которая у меня есть, из СМИ. Хотя ситуация, сложившаяся с РУСАДА, конечно, печальна.

— Верите, что санкции могут быть жесткими?

— Я не верю в это. Но давайте дождемся 9 декабря.

— Для вас есть разница — выступать под российским флагом или нет?

— Конечно, нам всем хочется выступать с гимном и флагом. Спортсмены, которые ни в чем не виноваты, которые готовятся к Олимпиаде всю жизнь, должны выступать. Преступно лишать их этого права. Возможно, будет история как с зимними Играми в Пхенчхане-2018.

— Как вы смотрите со стороны на то, что происходит в легкой атлетике?

— Очень сложно оценивать ситуацию, потому что ты не находишься внутри процесса. Некоторые моменты, конечно, ужасны. Но я не в теме, поэтому многого могу не понимать и неправильно оценивать.

— Сейчас много говорится об англо-саксонском заговоре. Вы долгое время жили в США, что думаете на этот счет?

— Я много посещаю различные конференции, возглавил недавно комитет по 3х3 и могу сказать, что никогда не сталкивался с каким-то особым негативным отношением. Много коллег из разных стран, в том числе и англосаксонских, абсолютно рабочие отношения. Наверняка есть люди со стереотипами, но они есть везде. У нас в том числе.

— Как ФИБА настроена по отношению к России?

— У нас традиционно очень дружная организация, где все друг друга поддерживают. Если мы говорим про весь этот скандал, российский баскетбол никогда не был на радарах. Да и баскетбол — не допинговый вид спорта. Не знаю, что может помочь попадать в кольцо точнее.

Но если будут приняты решения со стороны МОК, то ФИБА обязана будет подчиниться и исполнять решения. И с этой точки зрения негативные последствия могут быть.

— Что сейчас чувствуют спортсмены?

— Конечно, они находятся в недоумении. Но хочется успокоить. МОК — абсолютно здравая организация, повальных санкций не будет. Чистые спортсмены попадут на Олимпиаду, да, возможно, будет ситуация как в Пхенчхане. Но под олимпийским или под российским флагом, спортсмены там выступят. (Мария Маркова)