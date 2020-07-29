Андрей Кириленко о смерти Абдулманапа: «Понимаю, с какими чувствами Хабиб будет готовиться к бою с Гэтжи»

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко выразил соболезнования в связи со смертью легендарного тренера Абдулманапа Нурмагомедова.

— Много людей пострадало от коронавируса, — сказал «СЭ» Андрей Кириленко. — Потери большие, в том числе в российском баскетболе умерли врач ЦСКА и сборной Роман Абжелилов, директор «Урала» Анатолий Концевой.

Если говорить про Абдулманапа, то не смогу сказать, что я был хорошо с ним знаком. При этом понимаю, насколько сейчас тяжело Хабибу, с какими чувствами он будет готовиться к бою с Гэтжи. Это серьезная потеря для чемпиона, хочу выразить ему соболезнования.

О смерти отца действующего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова стало известно 3 июля. Ему было 57 лет. (Тимур Ганеев).

Полностью интервью Андрея Кириленко — здесь.