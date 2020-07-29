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Андрей Кириленко о смерти Абдулманапа: «Понимаю, с какими чувствами Хабиб будет готовиться к бою с Гэтжи»

21:00
Абдулманап Нурмагомедов. Фото Федор Успенский., "СЭ"
Абдулманап Нурмагомедов. Фото Федор Успенский., "СЭ"
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Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко выразил соболезнования в связи со смертью легендарного тренера Абдулманапа Нурмагомедова.

— Много людей пострадало от коронавируса, — сказал «СЭ» Андрей Кириленко. — Потери большие, в том числе в российском баскетболе умерли врач ЦСКА и сборной Роман Абжелилов, директор «Урала» Анатолий Концевой.

Если говорить про Абдулманапа, то не смогу сказать, что я был хорошо с ним знаком. При этом понимаю, насколько сейчас тяжело Хабибу, с какими чувствами он будет готовиться к бою с Гэтжи. Это серьезная потеря для чемпиона, хочу выразить ему соболезнования.

О смерти отца действующего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова стало известно 3 июля. Ему было 57 лет. (Тимур Ганеев).

Полностью интервью Андрея Кириленко — здесь.

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/basketball/russia/reviews/prognoz-na-okonchanie-sezona-nba-andreya-kirilenko-prezidenta-rossiyskoy-federacii-basketbola-intervyu-1696191/

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