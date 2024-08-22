Кириленко: «Переговоры РФБ с Колумбией проходили через официальные каналы связи»

Глава Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко прокомментировал ситуацию с приглашением сборной Колумбии на Кубок дружбы, проходящий в Перми.

Ранее Федерация баскетбола Колумбии заявила, что не отправляла свою национальную команду на турнир в Россию. При этом в организации подчеркнули, что намерены предпринять шаги за несанкционированное использование имени и логотипа сборной.

«Все наши взаимодействия со сборной Колумбии проходили исключительно через официальные каналы связи. На момент отправки сборной все контакты были установлены с легитимным президентом федерации, что подтверждено соответствующими документами и информацией, доступной на официальном сайте FIBA», — приводит слова Кириленко ТАСС.

FONBET Кубок Дружбы по баскетболу проходит в Перми с 21 по 25 августа. В турнире принимают участие национальная мужская сборная России по баскетболу, БК «Парма», а также команды Венесуэлы и Колумбии.