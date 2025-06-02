Алексей Швед прокомментировал развязку чемпионата Китая

Защитник «Зенита» Алексей Швед в интервью «СЭ» отметил, что они обсуждали с Дуэйном Бэйконом чемпионат Китая. В прошлом сезоне россиянин выступал за «Шаньси», Бэйкон — за «Шанхай».

— Следили ли за развязкой чемпионата Китая?

— Смотрел результаты и хайлайты. «Пекин Дакс» вышел в финал, но все-таки проиграл в шести матчах «Чжэцзян Лайонс» (за победителей CBA выступали Бобан Марьянович и Джеймс Наннэли. — Прим. «СЭ»). Судя по хайлайтам, был интересный баскетбол.

— Ваша бывшая команда тоже прошла достаточно далеко.

— Проиграли в полуфинале «Пекину», но там без шансов.

— Обсуждали с Дуэйном Бэйконом чемпионат Китая?

— Он играл в «Шанхае», ему очень понравился город. Иногда обсуждаем это, но не так часто. Чаще говорим про Евролигу, но больше про наши игры. Мы играем все лучше и лучше. Все лучше двигается мяч. Считаю, что как команда мы на правильном пути.