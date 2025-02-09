Представитель BDA Sports — о Демине: «Егор немного времени проводит в соцсетях — это огромный плюс»

Представитель BDA Sports (агентство, в частности, работает с Лукой Дончичем и Димитрисом Итудисом), бывший спортивный директор петербургского «Спартака» Алексей Карванен поведал, как Егор Демин реагирует на повышенный ажиотаж к его персоне в США. BDA Sports вела дела Демина до переезда в США (игрокам в NCAA запрещено иметь агентов).

«Слава богу, он привык быть в центре внимания. В «Реале» он прошел хорошую школу в этом плане. Егор немного времени проводит в соцсетях — это огромный плюс. Он сконцентрирован на баскетболе, а не на том, что о нем пишут. Понятно, что встречается и негатив, особенно после неудачных игр, и это нормально. Егор к этому подготовлен, совершенно адекватно понимает, что есть люди, которые каждую игру требуют от него 30 очков и 20 передач. Что касается пожелания смерти, то это, конечно, перебор», — отметил Карванен «СЭ».

В последнем матче BUY Егор набрал 12 очков и 2 передачи в матче с Цинциннати.