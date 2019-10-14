Новый главный тренер женской сборной России Александр Ковалев рассказал о своем назначении на этот пост. Под руководством 51-летнего специалиста сборная России (U-16) нынешним летом выиграла чемпионат Европы.

— Каждый тренер стремится к такому назначению, — цитируют «Известия» Ковалева. — Скрывать не буду — я тоже долго шел к этому, и это была моя мечта. Заслуженно или нет — решать не мне. Я предоставлял планы развития сборной на ближайшие четыре-пять лет. Меня заслушали на тренерском совете Российской федерации баскетбола и рекомендовали исполкому. На следующий день меня утвердили.

— Многие ожидали, что с вашим приходом в сборной резко омолодится состав, но этого не произошло. Можете объяснить почему выбрали именно этих игроков на первые матчи квалификации?

— Давайте реально смотреть на вещи. Наша сборная на протяжении восьми лет не может отобраться на Олимпийские игры. Естественно, новые лица будут, но без кардинальных изменений. На сегодняшний день квалификация Евробаскета-2021 ляжет на плечи игроков, которые получают много времени в своих клубах и приносят им пользу. Поэтому про явное омоложение говорить пока рано. Я не поставлю 16-17-летних девушек на такие важные матчи.

Александр Ковалев возглавил женскую сборную России