Агент Шведа высоко оценил дебют защитника в чемпионате Китая

Официальный представитель Алексея Шведа Обрад Фимич отметил, что его клиент здорово сыграл в дебютном матче за китайский «Шаньси», учитывая длительный простой защитника.

Дебют Шведа пришелся на матч с «Шаньдуном», в котором 34-летний россиянин мог оказаться этим летом. «Шаньси» уступил со счетом 114:117, а Швед набрал 20 очков, а также сделал 15 передач и 2 подбора за 33 минуты на паркете.

«Алексей провел первую игру с апреля и действовал очень уверенно, — отметил Обрад Фимич. — Набрал 20 очков, сделал 15 передач. Это хороший результат в любой лиги. Уверен, что с каждым матчем его игра будет только улучшаться. Сложно показывать свой максимум после долгого перерыва. К тому же в чемпионате Китая другой стиль баскетбола, более индивидуальный. К нему надо привыкнуть. Сможет ли Алексей претендовать на попадание на Матч звезд CBA? Будем надеяться на это.

Жаль, что команда уступила в дебютном матче Леши. Догоняли всю игру и были близки к тому, чтобы сравнять счет в концовке. Кстати, «Шаньдун» интересовался кандидатурой Шведа, но мы отказались от контракта с ним».

Швед подписал контракт с «Шаньси» 24 октября.