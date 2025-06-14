Агент Итудиса: «Тренер в целости и сохранности»

Агент Никос Спанас, представляющий интересы бывшего тренера ЦСКА Димитриса Итудиса, в комментарии для «СЭ» высказался о попадании ракеты в дом специалиста в Тель-Авиве.

По информации сербских СМИ, здание, в котором располагается квартира Итудиса, было повреждено, но его квартира не пострадала, а сам специалист находится в отпуске в Греции.

«Тренер в целости и сохранности», — сказал Спанас «СЭ».

54-летний Итудис с 2024 года возглавляет «Хапоэль» из Тель-Авива. Ранее он работал в «Фенербахче», ЦСКА, «Банвите», ПАОКе и тренировал сборную Греции.