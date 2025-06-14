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14 июня 2025, 18:25

Агент Итудиса: «Тренер в целости и сохранности»

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Агент Никос Спанас, представляющий интересы бывшего тренера ЦСКА Димитриса Итудиса, в комментарии для «СЭ» высказался о попадании ракеты в дом специалиста в Тель-Авиве.

По информации сербских СМИ, здание, в котором располагается квартира Итудиса, было повреждено, но его квартира не пострадала, а сам специалист находится в отпуске в Греции.

«Тренер в целости и сохранности», — сказал Спанас «СЭ».

54-летний Итудис с 2024 года возглавляет «Хапоэль» из Тель-Авива. Ранее он работал в «Фенербахче», ЦСКА, «Банвите», ПАОКе и тренировал сборную Греции.

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Баскетбол
БК ЦСКА
Димитрис Итудис
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