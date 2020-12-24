Агент баскетболиста сборной России Воронцевича ответил на критику Гомельского

Агент форварда сборной России Андрея Воронцевича Бурган Назиров отреагировал на высказывание Владимира Гомельского.

Ранее известный телекомментатор отметил, что трехкратный чемпион Евролиги с 2018 года стал гораздо меньше времени уделять своей физической подготовке, сильно потеряв в подвижности ног, что привело к слабой игре в защите и снижению процента попаданий из-за дуги. Также Гомельский подчеркнул, что ЦСКА не продлил контракт с Воронцевичем, посчитав, что соотношение цена и качество были несоизмеримы. Поэтому переговоры зашли в тупик.

— Если говорить про готовность мышц ног к работе, то профессионально судить об этом может только тренер или врач, которые работают с игроком в динамике, — отметил агент «СЭ». — Соотвественно, судить о его неготовности в конкретном сезоне неправильно. Более того, он каждый год перед началом сезона на две-три недели ездил в США, где индивидуально работал под руководством местных специалистов. Так что говорить о том, что он непрофессионально относился к своему физическому состоянию — тоже нельзя.

Еще Гомельский говорит, что Андрей пассивно действовал при неравноценных обменах. Но стиль защиты определяет тренер. И что именно Итудис хотел от Воронцевича знает только специалист и игрок. В какой ситуации он должен отступать, а в какой приближаться к игроку соперников.

Наконец, фраза про то, что переговоры с ЦСКА зашли в тупик — это неправда. Могу об этом сказать, как участник этого процесса. У Андрея закончился контракт, и мы приступили к поиску нового клуба. Так сложились обстоятельства. При этом игры за сборную подтвердили, что Андрей — лучший игрок на своей позиции в стране и замены ему нет.

(Тимур Ганеев)