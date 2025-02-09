Агент Алексей Карванен порассуждал о недостатках Егора Демина: «Надо понимать, что ему всего 18 лет»

Представитель BDA Sports (агентство, в частности, работает с Лукой Дончичем и Димитрисом Итудисом), бывший спортивный директор петербургского «Спартака» Алексей Карванен в интервью «СЭ» поделился мнением о слабых местах Егора Демина. BDA Sports вела дела Демина до переезда в США (игрокам в NCAA запрещено иметь агентов).

— Вы упомянули про недостаток физической силы. Это все придет с возрастом?

— Безусловно. За полгода в США он сильно окреп, стала другой работа и сила ног. После реабилитации от полученной травмы колена (два месяца назад. - Прим. «СЭ») его ноги стали сильнее на 30 процентов. Это говорит о том, что люди очень серьезно работают над его «физикой». Плюс я не вижу у Егора каких-то серьезных провалов в защите. Он отлично стоит на ногах, толкается и с большими, и с маленькими. Через него очень тяжело бросать. Плюс на все надо время, какие-то этапы не перепрыгнешь.

— В одном из скаутских отчетов эксперт ESPN Джонатан Гивони пишет, что Демин недостаточно быстр.

— Возможно, Гивони считает, что Егор недостаточно быстр по прямой по сравнению с маленькими защитниками. Но у него же нет необходимости выводить мяч от своей лицевой линии, обязательно прибегать и начинать атаку. Он может отдать пас более низкорослому, маленькому, который приведет мяч в зону атаки и вернет мяч Демину. Это все — тренерское искусство. Если есть какой-то недостаток скорости по прямой, это все нивелируется размерами, уловками. Но через год-полтора Демин не будет никому уступать, в том числе в этом компоненте. Надо понимать, что ему всего 18 лет и он играет против ребят, которые старше него.