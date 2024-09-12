Баскетбол
Новости
Единая лига ВТБ Россия Евролига Еврокубок Чемпионат мира
Главная
Баскетбол

Сегодня, 19:45

Адвокат Шведа: «Было ожидаемо, что приговор будет обвинительным. Его мягкость — небольшой сюрприз»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Адвокат Алексея Шведа Александр Бойков в интервью «СЭ» прокомментировал решение суда по делу о нападении на баскетболиста.

Ранее пресненский районный суд Москвы приговорил Юсуфа Мирашурова, обвиняемый по делу об избиении призера Олимпиады Алексея Шведа, к трем годам лишения свободы, а также обязал выплатить потерпевшему 500 тысяч рублей.

— Вы удивлены приговором подсудимому?

— Было ожидаемо, что приговор будет обвинительным. Его мягкость — небольшой сюрприз. Мы смотрели видеозаписи, слушали свидетелей. Все произошло в центре Москвы, дело было резонансным. Потерпевший — известный спортсмен, который успешно представлял Россию на Олимпиаде, является лицом российского баскетбола. Странно было увидеть, что с теми людьми, в чьих действиях, на мой взгляд, был состав преступления, обошлись довольно мягко.

— Если почитать комментарии читателей под новостями о деле избиения Шведа, то большинство из них не понимают, почему в деле остался только один обвиняемый.

— Следователь, насколько я помню, говорил, что ему сложно доказать состав преступления по статье «Хулиганство» в действиях молодых людей, которые изначально были фигурантами дела. Хотя любой практикующий юрист в сфере уголовного права, наверное, усомнился бы в этом. Были показания свидетелей и потерпевшего, которые говорили, что конфликт инициировал Рамзин Амирасланов. У нас имелись и видеозаписи, где не слышно разговоров, но понятно, что агрессия между сторонами до какого-то момента отсутствовала. Изначально задирали супругу Алексея, а потом появился Швед (позже вышел из ресторана). Мы видели, что Алексей не был агрессивен, а спокойно подошел к толпе людей. Он никого не толкал, не бил. Узнал, в чем дело. И тут к нему подбежал молодой человек, сделал подсечку, инициировал физический контакт.

Алексей Швед. «О прекращении эпизода по хулиганству мы узнали только под занавес следствия». Слова адвоката Алексея Шведа

Баскетбол
Алексей Швед
Читайте также
Украинский вратарь Шелихов переплыл Тису и перешел в белорусский клуб
В ВАДА заявили, что статья о сокрытии эксперта в деле Валиевой имеет неточности
Путин прибыл в Александро-Невскую Лавру в Санкт-Петербурге
«Можно составить конкуренцию «Зениту». Аленичев объяснил, почему «Спартак» будет бороться за чемпионство в РПЛ
Иск Лурье о прекращении права пользования имуществом Долиной поступил в суд
Мимика и наушники: как прошли дебаты Трампа и Харрис. Детали
Популярное видео
Победы «Салавата» и проблемы судей: день с Алексеем Шевченко
У Ильи Сорокина неприятности со здоровьем
«СКА-Хабаровск» — «Чайка»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Тюмень»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Сокол»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Арсенал»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Енисей»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
Чехович: из «Локомотива» — в «Витязь»
«КАМАЗ» — «Черноморец»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Сочи»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Уфа»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Ротор»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
Кузнецов: первый матч СКА, игра с Демидовым, кайф от хоккея
СКА уступил чемпиону в первом матче сезона
«Динамо» проиграло «Куньлуню» в первом матче сезона
Стартовал сезон КХЛ и новый состав СДК
«Металлург» — «Локомотив»: КХЛ, видеообзор матча
«Ростов» — «Факел»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Краснодар»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
Стартует 17-й сезон КХЛ
«Крылья Советов» — «Динамо» Мх: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Рубин»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Зенит»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Химки» — ЦСКА: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости