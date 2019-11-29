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Абросимова покинула пост генерального менеджера женской сборной России по баскетболу

29 ноября 2019, 20:23
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Генеральный менеджер сборной России Светлана Абросимова объявила об уходе с поста, информирует пресс-служба Российской федерации баскетбола (РФБ). Она занимала данную должность с 2017 года, когда вошла в тренерский штаб под руководством немца Олафа Ланге.

— Один отборочный цикл для сборной России завершился, теперь команда вступает в новый этап своей жизни с новым тренерским штабом, — приводит ТАСС слова Абросимовой. — В ноябре мы провели два первых матча в квалификации чемпионата Европы — 2021, в некотором роде это было знакомство игроков и тренеров. Сейчас это позади, и можно сказать, что я выполнила свою функцию, убедившись, что сборная в хороших руках. Формально я не буду больше работать в сборной России, но остаюсь ее верным болельщиком и всегда готова помочь девчонкам советом или поддержкой, если понадобится.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/7231133

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