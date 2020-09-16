4-кратная чемпионка НБА вышла замуж за человека, которого вызволила из тюрьмы

Четырехкратная чемпионка НБА Майя Мур вышла замуж за бывшего заключенного Джонатана Айронса, которого она освободила из тюрьмы, сообщает SI.

В декабре 1998 года Айронс был приговорен к 50 годам тюремного срока за нападение и кражу со взломом, несмотря на множество нестыковок в деле. В 2007 году 18-летняя Мур узнала о деле Айронса и решила помочь ему добиться справедливости.

Девушка поддерживала его, пока он сидел за решеткой, а также наняла успешных адвокатов, которые смогли доказать невиновность Айронса.

— Мы хотели бы объявить, что мы продолжим выполнять нашу совместную работу, но уже как супружеская пара, — сказала Мур в эфире передачи Good Morning, America.