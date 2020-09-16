Баскетбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Баскетбол

4-кратная чемпионка НБА вышла замуж за человека, которого вызволила из тюрьмы

18:43
Майя Мур и Джонатан Айронс. Фото Twitter
Майя Мур и Джонатан Айронс. Фото Twitter

Четырехкратная чемпионка НБА Майя Мур вышла замуж за бывшего заключенного Джонатана Айронса, которого она освободила из тюрьмы, сообщает SI.

Майя Мур.Главная звезда женской НБА бросила вызов системе правосудия США. Чем ей это грозит?

В декабре 1998 года Айронс был приговорен к 50 годам тюремного срока за нападение и кражу со взломом, несмотря на множество нестыковок в деле. В 2007 году 18-летняя Мур узнала о деле Айронса и решила помочь ему добиться справедливости.

Девушка поддерживала его, пока он сидел за решеткой, а также наняла успешных адвокатов, которые смогли доказать невиновность Айронса.

— Мы хотели бы объявить, что мы продолжим выполнять нашу совместную работу, но уже как супружеская пара, — сказала Мур в эфире передачи Good Morning, America.

Баскетбол: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир