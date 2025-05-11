17-летний баскетболист «Монако» погиб в ДТП с участием команды

Вторая команда «Монако» попала в дорожно-транспортное происшествие, сообщает пресс-служба клуба.

Инцидент произошел в воскресенье утром, когда команда возвращалась с выездного матча. В результате ДТП скончался 17-летний баскетболист, еще трое игроков, а также тренер и водитель получили травмы.

«В этих трагических обстоятельствах президент и члены клуба хотели бы выразить самые искренние соболезнования семье погибшего и его близким, а также поддержать пострадавших и весь персонал, пострадавший от этого события», — говорится в заявлении клуба.