16-летнего индийского баскетболиста насмерть придавило упавшим кольцом

16-летний баскетболист умер в результате несчастного случая на тренировке, информирует Indian Express.

Сообщается, что спортсмен на занятии повис на кольце после броска. После этого конструкция, которая предположительно находилась в плохом состоянии, упала ему на грудь и придавила баскетболиста.

Спустя 20 минут игрока доставили в больницу, но он умер от полученных травм. Сейчас работа спортивного учреждения, где произошла трагедия, приостановлена.