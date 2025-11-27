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Баскетбол

27 ноября 2025, 16:16

16-летнего индийского баскетболиста насмерть придавило упавшим кольцом

Игнат Заздравин
Корреспондент

16-летний баскетболист умер в результате несчастного случая на тренировке, информирует Indian Express.

Сообщается, что спортсмен на занятии повис на кольце после броска. После этого конструкция, которая предположительно находилась в плохом состоянии, упала ему на грудь и придавила баскетболиста.

Спустя 20 минут игрока доставили в больницу, но он умер от полученных травм. Сейчас работа спортивного учреждения, где произошла трагедия, приостановлена.

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Баскетбол
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