15-летний подросток арестован за стрельбу на баскетбольном матче в США

В Далласе во время баскетбольного матча школьных команд произошла стрельба, сообщает Dallas News.

Инцидент произошел 11 января на баскетбольном матче в средней школе между «Саут-Оук-Клифф» и «Кимбаллом». Во время стрельбы были ранены 18-летний парень и полицейский.

Полиция Далласа сообщает, что 15-летний подросток был арестован.

Сообщается, что с полицейским все в порядке, состояние подростка оценивется как тяжелое.