15-летний подросток арестован за стрельбу на баскетбольном матче в США
20:08
В Далласе во время баскетбольного матча школьных команд произошла стрельба, сообщает Dallas News.
Инцидент произошел 11 января на баскетбольном матче в средней школе между «Саут-Оук-Клифф» и «Кимбаллом». Во время стрельбы были ранены 18-летний парень и полицейский.
Полиция Далласа сообщает, что 15-летний подросток был арестован.
Сообщается, что с полицейским все в порядке, состояние подростка оценивется как тяжелое.
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