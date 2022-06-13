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Сегодня, 19:11

13-летний российский баскетболист стал самым юным легионером в истории испанского «Реала»

Иван Шитик
Корреспондент
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Российский баскетболист Вадим Воронцов стал самым юным легионером в истории мадридского «Реала», сообщает Telegram-канал «Перехват».

13-летний Воронцов подписал контракт с испанским клубом на шесть лет.

Никогда ранее «Реал» не подписывал столь молодых игроков. На россиянина также претендовала «Барселона».

Напомним, что за «Реал» уже выступает молодой российский баскетболист Егор Демин, Егор Дёмин, ставший в этом году победителем чемпионата Испании среди кадетов.

Источник: https://t.me/thesteal/2334
БК Реал
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