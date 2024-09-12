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Сегодня, 14:15

12 сентября суд вынесет приговор по делу об избиении Алексея Шведа

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Сегодня, 12 сентября, Пресненский районный суд Москвы вынесет приговор по делу призера Олимпийский игр, чемпиона Евролиги и лучшего снайпера чемпионата Европы-2017 Алексея Шведа, на которого было совершено нападение поздно вечером 1 мая 2023 года рядом с рестораном на Большой Никитской улице в центре столицы.

Изначально уголовное дело было возбуждено по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц), которое предполагает до семи лет лишения свободы, и части 2 статьи 111 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью группой лиц/из хулиганских побуждений), наказание — до десяти лет лишения свободы. Однако в ходе длительного расследования дело фактически развалилось. Среди обвиняемых остался только Юсуф Мирашуров, который, по версии следствия, нанес самый серьезный удар Шведу. Еще трое подозреваемых, которые в июне 2023-го были отпущены из-под стражи под подписку о невыезде, проходили по делу в качестве свидетелей.

В ходе заседания обвиняемый по делу Мирашуров заявил, что признает свою вину. Юсуф обвиняется по ч. 1 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью). Максимальное наказание — до восьми лет лишения свободы.

Баскетбол
Алексей Швед
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