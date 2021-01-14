«Бруклин» взял угасающую звезду. Или там реально готовы бросить вызов «Лейкерс»?

В НБА произошел один из самых противоречивых обменов в истории.

В результате четырехстороннего обмена «Бруклин» все-таки подписал суперзвезду НБА Джеймса Хардена. За MVP-2018 «Хьюстон» получил Кариса Леверта (сразу же был обменен на лидера «Индианы» Виктора Оладипо и пик второго раунда), Данте Экзама, Родиона Куруца, четыре выбора первого раунда, а также четыре права обмена пиками с «Нетс». «Кливленд» в рамках обмена пополнился двумя игроками бывшего клуба Михаила Прохорова: талантливым центровым Джареттом Алленом (предыдущие владельцы клуба хотели строить вокруг него коллектив на долгие годы) и одним из лидеров нью-йоркской команды прошлого сезона Торином Принсом. Закружилась голова даже у любителей НБА, не говоря уже о тех, кто смотрит только плей-офф или финальную серию. Попробуем разобраться, кто выиграл от этой сумасшедшей дележки.

Расставание с Алленом и Левертом может обернуться трагедией

Если рассмотреть четыре команды, то стоит выделить одного очевидного победителя («Хьюстон»), клуб, сделавший интересный ход («Кливленд»), обоюдоострый ход («Индиана») и один абсолютно непредсказуемый («Бруклин»).

Теперь по порядку. «Рокетс» получили фантастическое усиление и активы. Виктор Оладипо — состоявшаяся звезда, которая сразу будет приносить пользу (даже после тяжелой травмы). Данте Экзам — потенциальная звезда НБА, Родион Куруц пока не показал себя и, скорее всего, скоро вернется в Европу. Плюс три выбора в первом раунде драфта (2022, 2024, 2026) от «Бруклина» и один пик первого раунда от «Милуоки» (2022). То есть «Хьюстон» не потерял в атакующей силе (очень опасное сочетание Оладипо ? Джон Уолл ? Кристиан Вуд) и вполне может круто выступить в этом сезоне. А также имеет все возможности получить в свои ряды самых талантливых баскетболистов поколения. И все это за Джеймса Хардена, человека, который не смог принести команде титул, а в последнее время ее откровенно игнорировал (например, посещал стрип-клуб накануне матчей, вступил в конфликт с новичком «Рокетс» Джейшеном Тейтом).

В «Пэйсерс» грядет полная перестройка. Теперь команда будет строиться не вокруг Оладипо, а вокруг Леверта. Потенциально это примерно равноценные фигуры, а учитывая, что Виктор хотел получить новый вызов (и его пережитую тяжелую травму), — это более чем классно для «Индианы». Если Сабонис, Брогдан и Леверт выведут команду в плей-офф, то этот сезон можно будет считать успешным.

«Кливленд» тоже стал гораздо сильнее. Джаретт Аллен, возможно, будущее лицо НБА, Торин Принс прогрессирует семимильными шагами. У «Кавальерс» получается очень интересная молодая команда, из которой выбиваются Кевин Лав и Джавейл Макги. С ними, наверное, должны попрощаться.

Кто будет защищаться в «Бруклине»?

А вот что будет с «Нетс», не поддается предсказаниям. Ни с игровой точки зрения, ни с точки зрения атмосферы в раздевалке. Чутье подсказывает, что Кайри Ирвинг уже не может тянуть команду на себе. Заставить его играть на максималках может только Леброн Джеймс. Больше никто. То, что с ним происходит сейчас, — это полная деградация одного из самых талантливых разыгрывающих в истории. Существует точка зрения, что «Нетс» все же пошел на этот обмен из-за Кайри, который может пропустить весь сезон.

Если Ирвинг все же вернется в строй, то сможет ли он взаимодействовать с Харденом? Они вместе выступали за сборную США, но тогда тренером был гениальный дипломат Майк Кржижевски. Как все будет при Стиве Нэше и его помощнике Майке Д'Антони — непонятно. Все-таки Харден, Ирвинг и Кевин Дюрант входят в топ-20 игроков всех времен. Если посмотреть на состав «Бруклина» после этого трейда, то выяснится, что в ростере осталось всего три игрока, способных качественно защищаться. Это Деандр Джордан, Джефф Грин и Крис Чиозу. Вопрос, как теперь будет защищаться «Бруклин». Возможно, что никак.

Понятно, что на первый план в этом обмене выходит маркетинг. Ждем колоссальной активности личных спонсоров Хардена в Нью-Йорке и Китае. Продажи атрибутики «бороды» в Поднебесной должны выйти на пиковые уровни. Даже несмотря на пандемию, Джозеф Цай и коллеги не останутся внакладе.

Хотя платежная ведомость «Нетс» все равно выглядит пугающе. Только представьте, что Харден, Ирвинг и Дюрант на троих получат около 115 миллионов долларов. Эта сумма превышает всю платежную ведомость на чемпионат-2020/21 пяти команд НБА: «Нью-Йорка» (92,1 миллиона), «Оклахомы» (95,6 миллиона), «Шарлотт» (105,1 миллиона), «Сакраменто» (107,8 миллиона) и «Атланты» (114,7 миллиона).

При этом строить и планы на перспективу не приходится. У всех представителей звездного трио есть опции в контракте, которые позволяют им покинуть «Бруклин» в конце сезона-2021/22. То есть у китайского владельца есть всего два шанса выиграть титул.