Сегодня, 10:00

Вембаньяма выбыл на несколько недель из-за травмы. Новые проблемы гениального баскетболиста

Вембаньяма выбыл на несколько недель из-за травмы
Олег Шамонаев
Шеф отдела спорта
Виктор Вембаньяма.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
Яркое начало сезона французской звезды в НБА обернулось травмой икроножной мышцы.

Центровой «Сан-Антонио Сперс» Виктор Вембаньяма недолго претендовал на роль самого заметного игрока НБА в нынешнем сезоне. Прекрасно отыграв 12 матчей на старте регулярного чемпионата, 21-летний француз снова попал в лазарет. На этот раз у баскетболиста диагностировали растяжение левой икроножной мышцы, что грозит ему пропуском двух-трех недель. С учетом длинного сезона это, наверное, было бы не критично, если бы первый номер драфта-2023 начиная с февраля не пропустил восемь месяцев из-за тромбоза глубоких вен правого плеча. После возвращения в строй у 226-сантиметрового великана прекрасная статистика (в среднем 26,2 очка и 12,9 подбора за игру), однако болезненность грозит поставить крест на его стремлении стать суперзвездой в самой престижной баскетбольной лиге.

Излишняя осторожность

«Виктор прошел магнитно-резонансную томографию, которая выявила у него растяжение левой икроножной мышцы, — говорится в заявлении «Сперс». — Травма была получена в пятницу вечером в игре против «Голден Стэйт Уорриорз». Команда предоставит дальнейшую информацию по этому вопросу по мере ее появления».

Эрвин Нгапет, Виктор Вембаньяма и&nbsp;Килиан Мбаппе.Нгапет, Вембаньяма и Мбаппе пугают болельщиков сменой власти во Франции. Спорт захлестнула политика

Сроки лечения в пресс-релизе не обозначены, но американские СМИ пишут, что восстановление может занять две-три недели. Это плохие новости для «шпор», которые с 24 ноября по 9 декабря должны сыграть на выезде семь из восьми матчей. При этом в соперниках будут команды из Денвера, Миннесоты, Орландо и Кливленда, которые нацелены на выход в плей-офф. Конечно, у «Сан-Антонио» есть некий запас — на старте чемпионата даже без основного разыгрывающего Де'Аарона Фокса команда выдала серию из пяти побед подряд, а сейчас с показателем 9-4 идет пятой в Западной конференции. Свой первый матч без Вембаньямы «Сперс» выиграли у «Сакраменто» (123:110). Но отсутствие в заявке суперзвезды, которая получает 13,4 миллиона в год, вряд ли кого-то радует.

Тренер «шпор» Митч Джонсон считает, что врачи проявляют излишнюю осторожность, но при этом признает, что проблемы с мышцами — это не шутки и к ним нельзя относиться легкомысленно, поскольку они могут спровоцировать более серьезные повреждения. Во всяком случае, сейчас не та ситуация, в которой штаб имеет моральное право давить и требовать от баскетболиста рисковать здоровьем. Даже если «Сан-Антонио» провалит гостевое турне, потом будет еще много времени, чтобы наверстать упущенное. Кстати, тот самый неудачный матч против «Голден Стэйт» (107:109), в котором Виктор получил травму, он доиграл. И, несмотря на дискомфорт в ноге, в общей сложности провел на площадке более 38 минут.

Фото Imagn Images, USA Today Sports

Вынужденные каникулы

Нынешние опасения врачей во многом связаны с тем, что Виктор большую часть текущего года занимался лечением тромбоза глубоких вен в правом плече. После того как в феврале у баскетболиста было обнаружено это заболевание, он взял перерыв в выступлениях (пропустил в НБА 30 матчей) и лег на операцию. Минувшим летом спортсмен также отказался от Евробаскета (который обернулся новым провалом сборной Франции, проигравшей Грузии в 1/8 финала). Существовали опасения, что он вообще не сможет вернуться на топ-уровень.

Тем не менее в июле Вембаньяма возобновил тренировки, а в начале регулярного сезона демонстрировал суперформу — заколачивал данки, попадал трехочковые и вообще феерил как суперзвезда. В первых трех матчах француз побил рекорд лиги для стартовых поединков, набрав 100 очков и сделав 18 блок-шотов. Правда, потом наступил небольшой провал, который сам центровой объяснял тем, что соперники начали играть против него строже и сократили его время на принятие решений. Тем не менее в трех последних матчах Виктор стабильно набирал более 30 очков. Это уровень самых результативных игроков НБА — Николы Йокича, Шэя Гилджеса-Александера, Луки Дончича и Янниса Адетокунбо.

Российский защитник &laquo;Бруклина&raquo; Егор Дёмин набрал 3 очка в&nbsp;матче с &laquo;Сан-Антонио&raquo;.«Бруклин» проиграл третий раз подряд. Дёмин провел первый слабый матч в сезоне

Теперь у лидера «Сан-Антонио» будет возможность перевести дух и набраться сил перед новыми подвигами. С одной стороны, это неплохо, потому что физика не самая сильная сторона француза, хоть он за океаном и заметно прибавил в этом компоненте. С другой стороны — есть риск выпасть из игрового ритма и потерять связь с партнерами. Командная химия — тонкая материя, и нарушить ее очень легко. В прошлом сезоне «Сперс» проиграли без Вембаньямы 23 матча из 36, но теперь они укрепили свой состав. Во всяком случае, Люк Корнет пока показывает, что готов временно подменить Виктора в стартовом составе.

Ну и в целом болезненность бигмена в последнее время вызывает тревогу — в декабре 2024 года он пропустил несколько матчей из-за болей в пояснице, потом случилась история с тромбозом, теперь — с ногой. Понятно, что огромный рост и манера игры Виктора в целом предполагают постоянный риск травм. Однако если Вембаньяма большую часть своей карьеры проведет на больничном, это станет огромным разочарованием для его поклонников. Ведь у француза есть все шансы стать одной из легенд НБА — на уровне Карима Абдул-Джаббара или Шакила О'Нила.

Сан-Антонио Спёрс
Виктор Вембаньяма
